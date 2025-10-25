Batman'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Batman'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Güney Çevreyolu üzerinde Şehir Stadyumu mevkisinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN