Batman'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Batman'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman'dan Diyarbakır istikametine olan iki tır Sinan köyü mevkiinde çarpıştı. Kazada şoförlerden biri araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN