Batman'da Tilki Plastik Bidondan Kurtarıldı
Beşiri ilçesinde bir vatandaş, kafası plastik bidona sıkışan tilkiyi kurtardı ve hayvanı doğal yaşamına geri bıraktı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde kafası plastik bidona sıkışan tilki, duyarlı vatandaşın müdahalesi ile kurtarıldı.
Kumçay köyünde yaşayan bir vatandaş, boş bir havuzun yakınından geçerken havuzda kafasını bir plastik bidona sıkıştıran tilki olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen hayvansever vatandaş, hayvanın kafasındaki plastik bidonu büyük bir özenle ve zarar vermeden çıkardı.
Tilki daha sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa