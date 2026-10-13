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Batman'da takla atan otomobil şeridi kapatınca sürücü kazayı yara almadan atlattı

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Batman'da takla atan otomobil şeridi kapatınca sürücü kazayı yara almadan atlattı
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Batman'ın Gercüş ile Hasankeyf arasında kontrolden çıkan otomobil takla atarak yan durdu ve yolun bir şeridini kapattı. Kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtulurken, jandarma trafiği tek şeritten kontrollü sağladı; araç kaldırılınca akış normale döndü.

Batman'ın Gercüş ile Hasankeyf arasında seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobil, yan durarak yolun bir şeridini kapattı. Çift şeritli yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazada şans eseri şoförün burnu bile kanamadı.

Alınan bilgilere göre, 41 ADH 369 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol üzerinde yan durdu. Şoförün kazayı yara almadan atlatması büyük bir teselli oldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Çift şeritli olan yolda başka bir kazanın yaşanmaması ve trafik akışının aksamaması için ekipler, araçları diğer şeride yönlendirerek trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafikteki akış normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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