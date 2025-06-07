Batman'da Takla Atan Araçta Üç Kişi Yaralandı

Batman'da Takla Atan Araçta Üç Kişi Yaralandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak takla attı. Takla atan araç ters dönerek hurdaya dönerken otomobilde bulun 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak tarlaya uçarak takla attı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Gaffar S. (21) ile otomobilde bulunan Mehmet Sultan T. (28) ve Yüksel K. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından 3 kişi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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