Batman'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı

Batman'ın Tilmerç Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren bir genç boğuldu.

Tilmerç Mahallesi'nden geçen sulama kanalına serinlemek için giren Mehmet Şirin Belgi (20), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Belgi, kendi çabasıyla çıkamayınca suya giren arkadaşları tarafından sudan çıkartılarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belgi, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga götürüldü. - BATMAN