Batman'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı

Batman'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı
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Tilmerç Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 20 yaşındaki Mehmet Şirin Belgi, boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Belgi, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdi.

Batman'ın Tilmerç Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren bir genç boğuldu.

Tilmerç Mahallesi'nden geçen sulama kanalına serinlemek için giren Mehmet Şirin Belgi (20), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Belgi, kendi çabasıyla çıkamayınca suya giren arkadaşları tarafından sudan çıkartılarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belgi, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga götürüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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