Batman'da organize suç örgütü çökertildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, kentte korku salan yerel bir suç örgütü çökertildi.

Söz konusu şebekenin 2025-2026 yılları arasında Batman'da 7 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyonlarda ele geçirilen 4 tabanca ve 120 fişekten birinin, örgüt üyelerince 6 farklı olayda kullanıldığı kriminal raporlarla belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı