Batman'da silahlı saldırı: 1 ölü

Batman'da silahlı saldırı: 1 ölü
Güncelleme:
Batman'da silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Ali Olgun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN (İHA) – Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli, kullandıkları silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, GAP Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Ali Olgun, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Olgun, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler kısa süre içerisinde olaya karıştığı tespit edilen M.Y. ve B.S. isimli iki şüpheliyi olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ederken, olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

