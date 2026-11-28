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Batman'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kent merkezinde iki grup arasında 26 Kasım'da alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıkmıştı. Olayın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin üzerlerinde ve olayla bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Olayın aydınlatılması ve sorumluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı