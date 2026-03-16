Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Batman'da çıkan silahlı kavgada silahla göğsünden vurulan genç ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G. (19) ile M.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda B.G., yanındaki silahla M.A.'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından B.G., polis ekiplerinin hızlı takibi sonucu silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı