Batman'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü olayda Y.T. ve A.T. yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da silahlı kavga: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Daha silahların kullanıldığı kavgada Y.T.ve A.T.yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından her iki yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.