Batman'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Gözaltı

Batman'da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde dün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. İki kişiyi öldüren kişinin M.F.Ç. olduğu iddia edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler 35 yaşındaki Murat İnsel ile 23 yaşındaki Salih İnsel hayatını kaybetmişti. - BATMAN