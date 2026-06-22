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ABD'den İran petrolüne 60 günlük izin

ABD'den İran petrolüne 60 günlük izin
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İsviçre'deki ABD-İran görüşmelerinde sağlanan olumlu ilerleyişin ardından ABD'den beklenen karar geldi. ABD, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans çıkarıldığını açıkladı.

  • ABD Hazine Bakanı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans çıkardı.
  • İran, Hürmüz Boğazı'nda serbest geçiş taahhüdünde bulundu ve UAEA müfettişlerinin ülkeye girmesine izin vermeyi kabul etti.
  • Brent petrol, karar sonrası yüzde 3,5 düşerek varil başına 77,7 dolara geriledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans çıkardığını duyurdu.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNİN İLK SONUCU GELDİ

Bessent, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki bir paylaşımında, "Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance yönetiminde dünyayı daha güvenli ve daha müreffeh kılmaya devam ediyoruz," ifadelerini kullandı. Bessent şunları kaydetti: " İsviçre'de devam eden verimli görüşmeler doğrultusunda İran, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve açık geçiş taahhüdünde bulundu."

"60 GÜNLÜK ÜRETİM, TESLİMAT VE SATIŞ İZNİ"

Bessent, ayrıca İran'ın "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkelerine girmesine izin vermeyi" kabul ettiğini iddia etti. Bessent, "Bu çerçeve anlaşmasının bir parçası olarak Hazine, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans çıkardı." diye ekledi.

ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından çıkarılan ve "Genel Lisans X" (General License X) olarak adlandırılan bu lisans; İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı veya tahliyesi ile ilgili tüm işlemlere 21 Ağustos 2026 tarihine kadar izin veriyor. 

BRENT PETROL YÜZDE 3,5 DÜŞTÜ

Karar, brent petrolde etkisini anında gösterdi. Brent ham petrolü yaklaşık yüzde 3,5 düşerek varil başına 77,7 dolar civarına geriledi ve Mart başından bu yana en düşük seviyesine yakın bir noktadan işlem gördü.

Kaynak: AA
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