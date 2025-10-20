Batman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı arbedede 23 yaşındaki M.A.K. isimli genç yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN