Haberler

Batman'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok: 2,3 Bin Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2025 dönemindeki operasyonlarda 2 bin 312 silah ve 119 bin 582 silah parçası ele geçirildi. Huzur ve güvenliği tehdit eden yasadışı silahlanmaya karşı titiz mücadele sürüyor.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünün 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde düzenlediği operasyonlarda 2 bin 312 silah ve 119 bin 582 adet silah parçası ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği tehdit eden silah kaçakçılığı ve yasa dışı silahlanma faaliyetlerine karşı yürüttüğü titiz çalışmaların sonuçlarını paylaştı. 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde düzenlenen operasyonlarda bin 576 adet tabanca, 362 adet av tüfeği, 56 adet uzun namlulu silah ve 318 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 21 bin 862 fişek ve 119 binin üzerinde silah parçası da muhafaza altına alındı.

Emniyet birimlerinin 24 saat esasına göre sürdürdüğü çalışmalarla kentteki asayişin sağlanması ve yasadışı oluşumların engellenmesi için kararlılıkla mücadele ettiği belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf

Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.