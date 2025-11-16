Batman'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok: 2,3 Bin Silah Ele Geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğünün 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde düzenlediği operasyonlarda 2 bin 312 silah ve 119 bin 582 adet silah parçası ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği tehdit eden silah kaçakçılığı ve yasa dışı silahlanma faaliyetlerine karşı yürüttüğü titiz çalışmaların sonuçlarını paylaştı. 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde düzenlenen operasyonlarda bin 576 adet tabanca, 362 adet av tüfeği, 56 adet uzun namlulu silah ve 318 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 21 bin 862 fişek ve 119 binin üzerinde silah parçası da muhafaza altına alındı.

Emniyet birimlerinin 24 saat esasına göre sürdürdüğü çalışmalarla kentteki asayişin sağlanması ve yasadışı oluşumların engellenmesi için kararlılıkla mücadele ettiği belirtildi. - BATMAN