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Batman'da Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrip Aracın Üzerine Düşürdü

Batman'da Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrip Aracın Üzerine Düşürdü
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Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar, Turgut Özal Bulvarı'nda devrilen bir ağacın park halindeki aracın üzerine düşmesine neden oldu. Olayda yaralanan kimse olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Batman'da şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç park halindeki aracın üstüne düştü

BATMAN - Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halinde bulunan aracın üzerine düştü.

Turgut Özal Bulvarı'nda şiddetli rüzgar, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın yanında kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Devrilen ağacın altında kalan araçta maddi hasar meydana gelirken, ağacın kaldırılması için itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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