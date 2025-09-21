Haberler

Batman'da Seyir Halindeki Kamyonetin Arkasındaki Karavan Yandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin arkasında bulunan çekme karavan, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasında bulunan çekme karavan, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyü mevkiinde yaşandı. Bir şirkete ait kamyonetin arkasına bağlı olan çekme karavanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören kamyonetin sürücüsü aracı yol kenarında durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında karavan kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

