Batman'da Seyir Halindeki Kamyonetin Arkasındaki Karavan Yandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasında bulunan çekme karavan, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyü mevkiinde yaşandı. Bir şirkete ait kamyonetin arkasına bağlı olan çekme karavanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören kamyonetin sürücüsü aracı yol kenarında durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında karavan kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN