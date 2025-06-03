Batman'da Seyir Halindeki Araç Kaza Yaptı ve Alev Aldı

Batman'da Seyir Halindeki Araç Kaza Yaptı ve Alev Aldı
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Batman'da Seyir Halindeki Araç Kaza Yaptı ve Alev Aldı
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Batman'da seyir halindeki bir hafif ticari araç, trafik kazası sonrası alev aldı. Yangın, çevredeki esnafın müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Batman'da seyir halindeki araç önce kaza yaptı ardından alev aldı

BATMAN - Batman'da seyir halindeki araç trafik kazasına karıştıktan sonra yoluna devam etti. Seyir halindeyken alev alan araç, çevredeki esnafın yangın tüplü müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, R.D. yönetimindeki 34 FA 986 plakalı hafif ticari araç, yeni Siirt çevre yolu üzerinde başka bir araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza sonrası yoluna haline devam eden R.D, çarşı istikametine geldiği sırada aracının motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan aracı fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı yol kenarına çekti. Olay yerine yakın bir noktada bulunan bir esnaf, yangın tüpüyle yanan araca müdahale etti. Ardından hortumla su tutarak yangının büyümesini engelledi.

Görgü tanığı Metin Uysal, "Bu araç önce çevre yolunda kaza yaptı, ardından çarşıya doğru geldi. Dört yol kavşağına yaklaştığında aracın motor kısmı bir anda yanmaya başladı. Burada bulunan esnaf hemen hortum ve yangın tüpüyle müdahale etti. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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