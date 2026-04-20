Batman'da sağanak yağış nedeniyle yol çöktü, Güney Çevre Yolu ulaşıma kapatıldı
Batman'da etkili olan sağanak yağışlar, Güney Çevre Yolu'nda çökmesine neden oldu. Yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı ve sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıldı.
Kentte etkisini sürdüren sağanak sonrası Güney Çevre Yolunda Balpınar beldesi yakınlarında bulunan köprüye yakın noktada yol çöktü. Yağışın oluşturduğu tahribat sonucu meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Olayın ardından yolu kullanan sürücüler geri dönmek zorunda kalırken, bölgeye sevk edilen trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, risklere karşı yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapattı.
Yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle bölgede riskin devam ettiği belirtilirken, yetkililer sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
Öte yandan, çöken yolda ekipler tarafından inceleme başlatıldığı, hasarın boyutunun yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - BATMAN