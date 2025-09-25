Batman'da Rögar Kapağına Çarpan Otomobilde Maddi Hasar Meydana Geldi
Batman'da Çamlıtepe Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil yol üzerindeki rögara çarparak hasar aldı. Araçta yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.
Batman'da yol üzerindeki rögara çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Çamlıtepe Mahallesi'nde 72 ACH 772 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol ortasındaki rögar kapaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kapakların üzerinde makasta kaldı. Yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa