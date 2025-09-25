Haberler

Batman'da Rögar Kapağına Çarpan Otomobilde Maddi Hasar Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre Çamlıtepe Mahallesi'nde 72 ACH 772 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol ortasındaki rögar kapaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kapakların üzerinde makasta kaldı. Yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
