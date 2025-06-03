Batman'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs, Ailesini Rehin Aldı

Batman'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs, Ailesini Rehin Aldı
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Batman'ın Sason ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G., annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda aile kurtarıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın tahra ile rehin aldığı annesi, babası ve kız kardeşi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yaylatepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G.(30), kaldıkları evde annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye polis ile özel hareket polisleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat içeride mahsur kalan anne, baba ve kızları, jandarma eşliğinde itfaiye ekipleri tarafından evden itfaiyenin sepetli aracıyla aşağı indirildi.

M.Ö.G.'nin ikna çalışmaları devam ediyor - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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