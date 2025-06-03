Batman'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Ailesini Rehin Aldı

Batman'da psikolojik sorunları olan şahıs, tahra ile ailesini rehin aldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin aldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yaylatepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G.(30), kaldıkları evde annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ev polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.