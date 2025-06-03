Batman'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Ailesini Rehin Aldı

Batman'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Ailesini Rehin Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, ikna çalışmaları devam ediyor.

Batman'da psikolojik sorunları olan şahıs, tahra ile ailesini rehin aldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin aldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yaylatepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G.(30), kaldıkları evde annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ev polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

Başkan Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.