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Batman'da Polis Memuru ve Eşinin Motosiklet Kazası

Batman'da Polis Memuru ve Eşinin Motosiklet Kazası
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Batman'da görevli bir polis memuru A.S. ve eşi F.S., motosiklet kazası geçirdi. İzinli oldukları günde meydana gelen kazada, ikili, otomobile çarparak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'da görevli bir polis memuru, eşiyle birlikte motosiklet kazası geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.S. (47) ve eşi F.S. (49), izinli gününde motosikletle seyir halindeyken 72 EA 689 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.S. ve eşi F.S. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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