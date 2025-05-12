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Batman'da Polis Memuru ve Eşi Motosiklet Kazası Geçirdi

Batman'da Polis Memuru ve Eşi Motosiklet Kazası Geçirdi
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Batman'da bir polis memuru ve eşi motosiklet kazası geçirerek yaralandı. Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'da polis memuru ve eşi motosiklet kazası geçirdi

BATMAN - Batman'da görevli bir polis memuru, eşiyle birlikte motosiklet kazası geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.S. ve eşi F.S. (49), izinli gününde motosikletle seyir halindeyken 72 EA 689 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.S. ve eşi F.S. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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