Kamyonete çarpan pikabın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Batman'da kamyonete arkadan çarpan pikabın sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Petrol Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, seyir halindeki kamyonete arkadan çarparak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Pikap sürücüsü, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN