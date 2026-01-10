Haberler

Kamyonete çarpan pikabın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Kamyonete çarpan pikabın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da Petrol Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı. Pikap sürücüsü itfaiye erleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Batman'da kamyonete arkadan çarpan pikabın sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Petrol Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, seyir halindeki kamyonete arkadan çarparak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Pikap sürücüsü, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle