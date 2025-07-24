Batman'da Pikap ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Batman'ın Gercüş ilçesinde pikap ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gercüş ilçesi Ayrancı rampasında meydana geldi. Gercüş istikametinde gitmekte olan 72 EK 116 plakalı pikap karşı yönden gelen 07 BTE 534 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri kazalara karşı sürücülere uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN