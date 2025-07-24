Batman'da Pikap ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Batman'da Pikap ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen kazada pikap ile otomobil çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri sürücüleri kazalara karşı uyardı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde pikap ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gercüş ilçesi Ayrancı rampasında meydana geldi. Gercüş istikametinde gitmekte olan 72 EK 116 plakalı pikap karşı yönden gelen 07 BTE 534 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri kazalara karşı sürücülere uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarından Rashica'ya büyük tepki

Beşiktaş taraftarından yıldız oyuncuya büyük tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.