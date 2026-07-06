Haberler

Batman'da yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Batman'da yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmından çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda deprem! Trump'ın telefonu tüm dengeleri alt üst etti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni dünya kupası gafı! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Gece yarısı başkente füze yağmuru