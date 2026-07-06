Batman'da yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Batman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmından çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı