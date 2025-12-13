Batman'da park halindeki otomobil yandı
Batman'ın Kültür Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde park halindeki otomobilden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa