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Batman'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı

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Batman - Beşiri karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil park halindeki bir tıra arkadan çarparak altına girdi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman - Beşiri karayolunda 21 ABD 314 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 06 DJ 2523 tıra arkadan çarparak altına girdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri İtfaiye Beşiri Batman İtfaiye Hastane Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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