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Batman'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı

11 Aralık 2023 22:39 Güncelleme: 22:41 Abone Ol

Batman - Beşiri karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil park halindeki bir tıra arkadan çarparak altına girdi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.