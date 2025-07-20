Batman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
Batman'ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim T. idaresindeki 72 BD 872 plakalı otomobil, Doluca köyü mevkisinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa