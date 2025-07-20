Batman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim T. idaresindeki 72 BD 872 plakalı otomobil, Doluca köyü mevkisinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN