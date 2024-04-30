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Batman'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen kazada otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kılıç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 ABF 990 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve beraberindeki yolcu yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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