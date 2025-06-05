Batman'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Batman'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Batman-Hasankeyf yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yan yattı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman- Hasankeyf yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.35 sıralarında Batman-Hasankeyf yolu üzerindeki merkeze bağlı Urganlı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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