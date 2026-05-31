Batman'da istinat duvarına çarparak duran otomobildeki 5 kişi yaralandı
Batman'da seyir halindeki otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki yön tabelasına, ardından da istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ev jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN