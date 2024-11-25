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Batman'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

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Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Batman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Komando Mahallesinde seyir halindeki 2 otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Batman'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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