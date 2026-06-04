Aydınlatma direğine çarpan otomobil, beton kaidesi üzerinde asılı kaldı

Batman merkez Kuyubaşı Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan otomobil, devrilen direğin beton kaidesi üzerinde asılı kaldı.

Edinilen bilgilere göre, 20 ASY 705 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin toprak altından çıkan beton kaidesi üzerinde asılı kalan otomobil, görenleri hayrete düşürdü. Kazayı fark eden vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından araç bulunduğu yerden kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken, otomobilin beton kaidesi üzerinde asılı kalması ve kazanın oluş şekli vatandaşları hayretler içerisinde bıraktı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı