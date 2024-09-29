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Batman'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Batman'da şehirler arası otobüste yapılan aramada, bir yolcunun ayakkabı kutusunda zulalanmış 306 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) bulundu. Şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Batman'da şehirler arası otobüste yolculardan birinin ayakkabı kutusunda arama yapan polis, 306 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirdi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir otobüste arama yapıldı.

Aramalarda bir ayakkabı kutusunu açan polis, kutu içerisinde bulunan ayakkabının içine zulalanmış 306 gram sentetik uyuşturucu olarak tabir edilen bonzai ele geçirdi.

Otobüste yolcu olarak bulunan ayakkabı kutusunun sahibi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa batman Hukuk Suç

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