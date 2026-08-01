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Batman’da narkotik operasyonunda 6 tutuklama

Batman’da narkotik operasyonunda 6 tutuklama
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Batman’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile aranan şüphelilere yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonları sonucu 6 kişi tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile aranan şüphelilere yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonları sonucu 6 kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik üç ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 80 parça halinde toplam 56,93 gram sentetik kannabinoid ile uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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