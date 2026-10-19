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Batman'da narkotik operasyonunda 21 uyuşturucu satıcısı yakalandı

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Batman'da narkotik operasyonunda 21 uyuşturucu satıcısı yakalandı
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 19 Ekim'de düzenlenen planlı operasyonda 21 şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 26 şahıstan 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Batman'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 21 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında şüpheli 20 şahıs torbacılık yöntemi ile 6 şahıs ise yüklü miktarda olmak üzere toplamda 26 şahıs uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 44 ara yakalama yapıldı. Bu yakalamalarda 458.6 gram sentetik kannabinoid, 21.4 gram metamfetamin, 15.9 gram eroin, 7 kilo 401 gram skunk, 24 kilo 602 gram metamfetamin ve 34 bin 380 lira ele geçirildi.

19 Ekimde Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlı operasyonda toplam 21 şahıs yakalanırken, 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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