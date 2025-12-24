Haberler

Batman'da narkotik operasyonu: Uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Batman'da narkotik operasyonu: Uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da durdurulan bir araçta 20 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 2 adet sentetik hap ve ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BATMAN (İHA) – Batman'da durdurulan bir araçta 20 gram metamfetamin, 7 gram esrar ve 2 adet sentetik hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il girişinde bir otomobil durduruldu. Narkotik köpeği Mailo ile araçta yapılan aramada 20 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani