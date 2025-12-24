Batman'da narkotik operasyonu: Uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi

BATMAN (İHA) – Batman'da durdurulan bir araçta 20 gram metamfetamin, 7 gram esrar ve 2 adet sentetik hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il girişinde bir otomobil durduruldu. Narkotik köpeği Mailo ile araçta yapılan aramada 20 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN