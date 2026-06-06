Motosikletin otomobile çarpma anı araç kamerasında

Batman'da motosikletin otomobille çarpışma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Akyürek Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklet, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosiklet sürücüsünün dönüşünü almaya çalışan otomobile arkadan çarptığı, sürücünün savrulduğu yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı