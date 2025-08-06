Batman'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Batman'da meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki K.Ö. hayatını kaybetti. Motosikletinin otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün Gültepe Mahallesi'nde 18 yaşındaki K.Ö. idaresindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan K.Ö., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç sürücü, hayatını kaybetti. K.Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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