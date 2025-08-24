Batman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Batman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman-Hasankeyf karayolu Binatlı köyü mevkisinde sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'da sepetli motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Hasankeyf karayolu Binatlı köyü mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kontrolden çıkarak boş araziye savruldu. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlk yarısı 3-0 biten Erzurumspor-Pendikspor maçında inanılmaz geri dönüş

İlk yarısı 3-0 biten maçta inanılmaz geri dönüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.