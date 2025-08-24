Batman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Batman-Hasankeyf karayolu Binatlı köyü mevkisinde sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Batman- Hasankeyf karayolu Binatlı köyü mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kontrolden çıkarak boş araziye savruldu. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
