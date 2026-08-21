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Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Batman’da motosiklet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman'da motosiklet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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