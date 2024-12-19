Batman'da Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Batman'da mobilya fabrikasında yangın

BATMAN - Batman Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TOMA'larında müdahalesiyle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.