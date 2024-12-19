Batman'da Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Raudi mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Batman'da mobilya fabrikasında yangın
BATMAN - Batman Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında yangın çıktı.
Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TOMA'larında müdahalesiyle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa