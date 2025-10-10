Batman'da Minibüs Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Olay, Gercüş'e bağlı Gökçepınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Ş. idaresindeki minibüsün motor bölümü bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve beraberindekiler aracı hemen durdurarak müdahale etti. Araç kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN