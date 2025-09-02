Haberler

Batman'da Meyve Suyu Çalan Şahısın Anları Güvenlik Kamerasında

Batman'da Meyve Suyu Çalan Şahısın Anları Güvenlik Kamerasında
Batman'da caddede yürüyen bir kişi, büfenin önünde bulunan dolaptan meyve suyu alarak arka cebine koydu. Daha sonra dükkana giren şahıs, parasını ödeyerek sadece bisküvi satın aldı. Meyve suyunun parasını ödemeyen şahsın bu anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
