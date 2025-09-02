Batman'da Meyve Suyu Çalan Şahısın Anları Güvenlik Kamerasında

Batman kent merkezinde bir büfe önünde bulunan dolaptan meyve suyu alıp arka cebine koyan şahıs, sadece bisküvi parası verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da caddede yürüyen bir kişi, büfenin önünde bulunan dolaptan meyve suyu alarak arka cebine koydu. Daha sonra dükkana giren şahıs, parasını ödeyerek sadece bisküvi satın aldı. Meyve suyunun parasını ödemeyen şahsın bu anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BATMAN