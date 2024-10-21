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Batman'da Menfeze Düşen Şahıs 1 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Batman'da Menfeze Düşen Şahıs 1 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı
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Batman'da bir yürüyüş sırasında dalgınlıkla menfez çukuruna düşen 38 yaşındaki Ömer Yılmaz, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda sedye ile kurtarıldı.

Batman'da bir anlık dalgınlıkla menfeze düşen 38 yaşındaki şahıs, 1 saatlik çalışmanın ardından sedye ile çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Akça köyü mevkiinde yaşandı. Ömer Yılmaz, arkadaşları ile yürüyüşe çıktığı esnada bir anlık dalgınlık sonucu menfez çukuruna düştü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yılmaz, itfaiye erlerinin 1 saatlik çalışmasının ardından sedye ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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