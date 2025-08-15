Batman'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Batman'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Batman Gültepe Mahallesi'ndeki bir işyerine ait havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi.

Batman Gültepe Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesinde, bir iş yerine ait yaklaşık 4 metrelik havalandırma boşluğunda mahsur kalan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, kurtarma operasyonu için harekete geçti. Yaklaşık bir saat süren titiz bir çalışmanın ardından, havalandırma boşluğuna indirilen seyyar merdiven yardımıyla kedi bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

