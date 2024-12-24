Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti
Erdoğan'dan işaret bekleyen Davutoğlu'nun partisinde çöküş başladı
İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
Hedefindeki yeni ülke belli oldu! Verdiği talimat da bunun işareti
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

BATMAN'DA MAHSUR KALAN KEÇİ İÇİN KURTARMA OPERASYONU

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 1500 rakımda mahsur kalan bir keçi için gerçekleştirilen kurtarma operasyonu, zorlu arazideki mücadele ile dikkat çekti. Ekipler, sarp kayalıklardan inerek keçiyi kurtardı ve sahibine teslim etti.

1500 rakımda mahsur kalan keçi için kurtarma operasyonu

BATMAN - Batman'da 1500 rakımda mahsur kalan keçi için filmleri aratmayan kurtarma operasyonu düzenlendi.

Batman 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Hasankeyf ilçesinde sarp kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Hasankeyf ilçesi Kumluca köyü Atlıhan mezrasındaki kayalık bölgede mahsur kalan keçinin kurtarılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Batman İl Müdürlüğünde görevli kurtarma ekibi dağcılar sevk edildi. Bölgeye giden ekipler filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu başlattı. Sarp kayalıklarda zorlu arazi şartlarına rağmen halatlarla sarp kayalıklardan inen kurtarma ekipleri keçiye ulaştı.

Keçiyi sırtlanarak halatla yukarı çıkaran ekipler keçiyi sahibine teslim etti.

BATMAN'DA MAHSUR KALAN KEÇİ İÇİN KURTARMA OPERASYONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN TÜR - 3.Sayfa
img

Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
img

2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
img

Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşıp kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Türkiye'den giden Suriyeli sayısı açıklandı
Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Elindeki suyu en olmayacak yere döktü

Son Dakika Haberleri

31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil mi? MASTERCHEF 2. CEKET | MasterChef 2. ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketi kim giydi? 24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.