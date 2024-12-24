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Batman'da Mahsur Kalan Keçi için Filmleri Aratmayan Kurtarma Operasyonu

Batman'da Mahsur Kalan Keçi için Filmleri Aratmayan Kurtarma Operasyonu
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Batman'da 1,500 rakımda mahsur kalan bir keçi için zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Hasankeyf ilçesinde bulunan sarp kayalıklara müdahale eden kurtarma ekipleri, halatlarla indikleri bölgede keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Batman'da bin 500 rakımda mahsur kalan keçi için filmleri aratmayan kurtarma operasyonu düzenlendi.

Batman 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Hasankeyf ilçesinde sarp kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Hasankeyf ilçesi Kumluca köyü Atlıhan mezrasındaki kayalık bölgede mahsur kalan keçinin kurtarılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Batman İl Müdürlüğünde görevli kurtarma ekibi dağcılar sevk edildi. Bölgeye giden ekipler filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu başlattı. Sarp kayalıklarda zorlu arazi şartlarına rağmen halatlarla sarp kayalıklardan inen kurtarma ekipleri keçiye ulaştı.

Keçiyi sırtlanarak halatla yukarı çıkaran ekipler keçiyi sahibine teslim etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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